طهران تؤكد: نواصل السعي لخفض التوترات مع دول الخليج

أكد الناطق باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أن طهران ستواصل سعيها لخفض التوترات بينها وبين دول الخليج، كما دعا إلى التهدئة في العراق، بعد اضطرابات شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية إثر احتجاجات واسعة على تردي الأوضاع المعيشية.

طهران - سبوتنيك. وقال "ربيعي"، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، اليوم الاثنين، إن "الجمهورية الإسلامية ستواصل سعيها لخفض التوترات بينها وبين دول الخليج الفارسي"، حسبما نقل عنه التلفزيون الإيراني.

وفيما يتعلق بالعراق ، قال ربيعي إن "اضطرابات الأيام القليلة الماضية في العراق مؤسفة للغاية"، مضيفا أن "الحكومة العراقية والشعب العراقي على دراية تامة بكيفية حل المشكلات في بلدهم".

كما أكد علي ربيعي أن "الطريق الصحيح لحل المشكلات الداخلية في العراق هو التفاف وحدة الشعب العراقي حول المرجعية".

ويشهد العراق اضطرابات منذ عدة أيام، بعد خروج الآلاف في تظاهرات للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، أسفر عن مقتل 104 أشخاص، وإصابة نحو 6000 آخرين.