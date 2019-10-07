ترامب عن انسحاب القوات الأمريكية من شمال سوريا: علينا الخروج من تلك الحروب السخيفة

دافع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عن قرار إدارته بسحب القوات الأمريكية من شمال سوريا، قائلا إنه من المكلف للغاية الاستمرار في دعم القوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة في المنطقة التي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

وقال "ترامب"، اليوم الاثنين، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على "تويتر"، إنه حان الوقت لإعادة الجنود الأمريكيين والخروج من هذه الحروب، التي وصفها بـ"السخيفة التي لا نهاية لها"، وكثير منها قبلية.

وغرد الرئيس الأمريكي: "منذ عدة سنوات، كان من المفترض أن تبقي الولايات المتحدة في سوريا لمدة 30 يوما فقط، لكننا بقينا، وتعمقنا في المعارك دون هدف واضح في الأفق"، وواصل ترامب "حين وصلت إلى واشنطن كان مقاتلو داعش (المحظور في روسيا) ينتشرون بكثافة في المنطقة، وسريعا هزمنا الخلافة الإسلامية بنسبة 100%، بما في ذلك اعتقال الآلاف من مقاتلي داعش أغلبهم من أوروبا"..

.....again said “NO,” thinking, as usual, that the U.S. is always the “sucker,” on NATO, on Trade, on everything. The Kurds fought with us, but were paid massive amounts of money and equipment to do so. They have been fighting Turkey for decades. I held off this fight for.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2019

....almost 3 years, but it is time for us to get out of these ridiculous Endless Wars, many of them tribal, and bring our soldiers home. WE WILL FIGHT WHERE IT IS TO OUR BENEFIT, AND ONLY FIGHT TO WIN. Turkey, Europe, Syria, Iran, Iraq, Russia and the Kurds will now have to..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2019

وأضاف ترامب "الأكراد حاربوا معنا، لكننا دفعنا مبالغ مالية هائلة وزودناهم بالمعدات ليفعلوا ذلك"، مواصلا "الأكراد يحاربون تركيا منذ عقود، وأنا علقت هذه الحرب لنحو 3 سنوات، لكن حان الوقت لنا لأن نخرج من هذه الحروب السخيفة التي لا تنتهي، وأن نعيد جنودنا إلى الوطن"، مؤكدا "سنحارب فقط في المكان الذي يحقق مصالحنا وسنحارب فقط لنفوز".

The United States was supposed to be in Syria for 30 days, that was many years ago. We stayed and got deeper and deeper into battle with no aim in sight. When I arrived in Washington, ISIS was running rampant in the area. We quickly defeated 100% of the ISIS Caliphate,..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2019

وتابع الرئيس الأميركي "على تركيا وأوروبا وسوريا وإيران والعراق وروسيا والأكراد العمل لتسوية الوضع، وتحديد ماذا سيفعلون بمقاتلي تنظيم داعش المعتقلين جوارهم"، وأردف "جميهم يكرهون داعش، ويعتبرونه عدوا منذ سنوات، ونحن هنا على بعد 7000 ميل، سنسحق داعش إذا اقتربوا مننا!".

...figure the situation out, and what they want to do with the captured ISIS fighters in their “neighborhood.” They all hate ISIS, have been enemies for years. We are 7000 miles away and will crush ISIS again if they come anywhere near us! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2019

وأعلن البيت الأبيض، فجر اليوم، بعد محادثات هاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، أن الولايات المتحدة لن تدعم تركيا في عمليتها في شمال سوريا.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم السبت الماضي، إن أنقرة تخطط لإطلاق عملية في شمال سوريا شرق نهر الفرات، في الأيام المقبلة، مؤكدا أن العملية التركية تهدف لتطهير الحدود السورية مع تركيا من الميليشيات الكردية، وإنشاء منطقة أمنية وإيواء اللاجئين السوريين هناك.