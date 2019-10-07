5 أمراء يفقدون اللقب في إجراء غير مسبوق

أعلن القصر الملكي، مساء اليوم الاثنين 7 أكتوبر/تشرين الأول، أن 5 أمراء وأميرات سيفقدون اللقب الملكي في إجراء غير مسبوق.

وأوضح القصر الملكي السويدي، في بيان نقله موقع "هيلو" السويدي، أن أولاد الأميرة مادلين وكريس أونيل، وأولاد الأمير كارل فيليب والأميرة صوفيا، الخمسة، سيفقدون ألقابهم الملكية، ولن يكون لهم أي ترتيب في ولاية العهد لرئاسة السويد.

Changes to the Swedish Royal House means Prince Carl Philip & Princess Madeleine’s children lose their HRH and will not perform royal duties. pic.twitter.com/49MZFxyrDt — Gert's Royals (@Gertsroyals) October 7, 2019

​وأشار البيان إلى أن الأميرة ليونور (5 سنوات)، والأمير نيكولاس (4 سنوات)، والأميرة أدريان (عام واحد)، والأمير ألكسندر (3 سنوات)، والأمير غابرييل (عامان)، تم سحب لقب أمير منهم، ولن يكون لهم أي ترتيب في ولاية العهد من أجل رئاسة السويد، ولن يحظو بعد الآن بلقب "صاحب السمو الملكي".

Swedish palace announces Princess Madeleine and Prince Carl Philip’s children will lose titles https://t.co/TVLkkBvAX8 pic.twitter.com/G7NjKtuKXF — SimpleNews.co.uk (@Simplenewsuk) October 7, 2019

​وأوضح البيان أن الهدف من هذه التغييرات، هو تحديد أفراد الأسرة المالكة، الذين يتوقع منهم أداء مهام رسمية، تتعلق بوظيفة "رئيس الدولة".

ولكن القصر الملكي في السويد، قال إنه رغم أن الأولاد فقدوا ألقابهم الملكية، إلى أنهم سيحتفظون بألقابهم الأخرى مثل "دوق" أو "دوقة"، التي حصلا عليها عند ولادتهم نسبا إلى جدهما الملك كارل السادس عشر غوستاف.

New Photo of Prince Carl Philip, Princess Sofia and Princess Madeleine 💙💛📷 pic.twitter.com/1yuXI7itfL — Catykateandtheroyals (@mony25jan) July 24, 2017

​وأتم البيان الملكي، قائلا: "لكن سيواصل الأمير كارل فيليب (40 عاما) والأميرة مادلين (37 عاما)، أداء واجبتهما الملكية في كل أنحاء العالم".