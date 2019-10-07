كاتس: إسرائيل تعمل ضد نشاط إيران في سوريا ومناطق أخرى ولن نقطع علاقتنا مع تركيا

علق وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس على التقارير التي أفادت بوجود مشروع أمني دفاعي إسرائيلي ضد صواريخ كروز الإيرانية.

وقال كاتس إن المشروع الذي ستخصص له إسرائيل مليارات الشواكل، شبيه بعملية الردع التي قامت بها إسرائيل من خلال الهجوم على خلية الطائرات المسيرة في سوريا، بحسب قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية.

وأوضح كاتس أن إسرائيل تعمل ضد النشاطات الإيرانية في سوريا، وفي مناطق أخرى".

كما استعرض الكبينيت الإسرائيلي أمس التطورات الأخيرة على الصعيد الإيراني في المنطقة، وقال أحد المشاركين، وفقا لما نقله موقع "كان" الإسرائيلي أن

الإيرانيين ضاعفوا نشاطهم الهجومي والذي وصل ذروته خلال الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، والجواب الأمريكي على العملية برأيهم كان سلبيا تماما. التهديد الذي استعرض أمام الوزراء تضمن إمكانية إطلاق صواريخ كروز تجاه إسرائيل. هذه صواريخ تشبه نسبيا صواريخ توماهوك الأمريكية-صواريخ طويلة المدى تصل إلى مسافات طويلة.

وتطرق وزير الخارجية إلى تقرير صحيفة "يسرائيل هيوم" حول العلاقات بين إسرائيل وتركيا، وقال "هنالك نشاط تركي عميق جدا يؤدي الى العنف. لن نسمح له بالتحريض في القدس. هناك حاجة لوقف هذا النشاط".

مع ذلك أوضح كاتس أنه ما دام الأمر متعلقا بإسرائيل فلن يكون هناك قطع علاقات بين البلدين، وقال "لن نقطع العلاقات مع دولة يوجد لدينا معها جدال".