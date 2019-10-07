أفغانستان تعلن تطهير 95% من مديرية أتشين في ولاية ننغرهار من عناصر "داعش"

أعلنت السلطات الأفغانية، أن القوات الأمنية تمكنت من تطهير 95 % من قرى مديرية أتشين في ولاية ننغرهار المعقل الرئيسي لتنظيم "داعش" الإرهابي شرقي البلاد، مؤكدة استمرار العمليات العسكرية في المنطقة.

كابول - سبوتنيك. صرحت حكومة ولاية ننغرهار، في بيان اليوم الاثنين، أنه "في إطار العمليات العسكرية للقوات الأمنية المشتركة في مديرية أتشين عملت على تطهير 95 بالمائة من قرى المديرية من وجود مقاتلي تنظيم داعش".

وأوضح البيان، أن الجنود الحكوميين عملوا على تفكيك مئات العبوات الناسفة التي زرعها تنظيم داعش الإرهابي لمنع تقدم الأمن.

ولم يتطرق البيان لذكر معلومات حول ما إذا سقط قتلى في صفوف القوات الأمنية أو الإرهابيين، مشيرة إلى أن "العمليات متواصلة حتى تطهير كافة أنحاء المنطقة".

ومع تحسن الحالة الأمنية في "أتشين" عبر أهالي المنطقة والذين نزحوا عنها خوفا من بطش المتشددين عبروا عن تطلعهم للعودة إلى بيوتهم وقراهم، حسبما نوه البيان.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية اعتقال زعيم مجموعة بتنظيم داعش في عملية أمنية بمديرية "بتي كوت" في ننغرهار.

وقد عثر الأمن بحوزة المعتقل على بندقيتين كلاشينكوف وعدة قنابل يدوية.

وتعاني أفغانستان صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو) من جهة، وبين حركة طالبان التي تسيطر على مساحات كبيرة من البلاد، في وقت يقوم تنظيم "داعش" (الإرهابي) بتقوية نفوذه باستمرار في هذه الدولة.