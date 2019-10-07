غورباتشيوف: العلاقات بين روسيا وأمريكا صعبة الآن لكن بإمكان الطرفين إيجاد لغة مشتركة

صرح رئيس الاتحاد السوفييتي السابق، ميخائيل غورباتشيوف، اليوم الإثنين، أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تمر الآن في مرحلة صعبة، ولكن بإمكان الطرفين إيجاد لغة مشتركة بسرعة.

موسكو– سبوتنيك. قال غورباتشيوف، خلال لقائه مع عمدة دائرة بروارد، في فلوريدا، مارك بوهين "علاقاتنا الآن تمر بمرحلة صعبة. لكننا نعلم أن بإمكان الناس [في البلدين] إيجاد لغة مشتركة بسرعة. يجب خلق إمكانات لذلك، ولذلك أنا أرحب بمبادرتكم".

جاء ذلك ردا على تصريح بوهين "نريد أن يكون الروس والأمريكان أصدقاء".

وكان الزعيم السوفييتي السابق قد التقى مع عمدة دائرة بروارد في ولاية فلوريدا الذي يزور موسكو.

وتحدث الضيف عن هدف زيارته إلى روسيا: بأنه يعتزم المساهمة في ألا تتوقف العلاقات بين الناس وتتطور العلاقات التجارية والتعاون في مجال التعليم، الثقافة والرياضة، رغم المرحلة الصعبة التي تمر بها العلاقات بين البلدين.