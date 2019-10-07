مقتل 10 مدنيين بهجوم استهدف حافلة للجيش الأفغاني

أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الاثنين، أن 10 مدنيين لقوا مصرعهم وأصيب العشرات بجروح بتفجير استهدف حافلة للجيش الوطني تقل مجندين جدد وسط مدينة جلال آباد مركز ولاية ننغرهار شرقي أفغانستان.

كابول - سبوتنيك. أفاد بيان صادر عن الولاية بأن "انفجار جلال آباد أدى لمصرع 10 مدنيين بينهم طفل وإصابة 27 آخرين".

وأوضح أن التفجير نجم عن انفجار دراجة نارية ذات ثلاث عجلات في الناحية الثالثة وسط مدينة جلال آباد عصر اليوم الاثنين، واستهدف حافلة صغيرة تابعة للجيش الأفغاني تقل مجندين جدد كانوا في طريقهم إلى قاعدة عسكرية.

ولم تعلن بعد أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن العديد من المجموعات المسلحة تنشط في ننغرهار أهمها حركة "طالبان" وتنظيم "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأفغانية، أن القوات الأمنية تمكنت من تطهير 95% من قرى مديرية أتشين في ولاية ننغرهار المعقل الرئيسي لتنظيم "داعش" الإرهابي شرقي البلاد، مؤكدة استمرار العمليات العسكرية في المنطقة.

صرحت حكومة ولاية ننغرهار، في بيان اليوم الاثنين، أنه "في إطار العمليات العسكرية للقوات الأمنية المشتركة في مديرية أتشين عملت على تطهير 95 بالمائة من قرى المديرية من وجود مقاتلي تنظيم داعش". وأوضح البيان، أن الجنود الحكوميين عملوا على تفكيك مئات العبوات الناسفة التي زرعها تنظيم داعش الإرهابي لمنع تقدم الأمن.