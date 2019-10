بعد أن حققت مذكراتها مبيعات بالملايين... ميشيل أوباما تطرح كتابها الثاني

يحمل الكتاب الجديد عنوان "Becoming: A Guided Journal for Discovering Your Voice"، وسيكون ملحقا لكتابها الأول "Becoming"، الذي طرحته في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتسرد فيه مذكراتها، وحقق ملايين المبيعات، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

ويحتوي الكتاب الجديد على مقدمة كتبتها "سيدة أمريكا الأولى" السابقة، ومقولات لها، وأسئلة متعلقة بمذكراتها، وتم إعداده في المقام الأول لمساعدة القراء على سرد قصصهم الخاصة.

وأعربت ميشيل أوباما في مقدمة كتابها الثاني والجديد، عن أملها في أن يسجع القراء على تدوين "تجاربهم وأفكارهم ومشاعرهم بكل عيوبها وبدون إصدار أحكام عليها".

وأعلنت دار نشر "بينغوين"، في بيان لها اليوم الاثنين، عن أن كتاب ميشيل أوباما الثاني والجديد "Becoming: A Guided Journal for Discovering" سيطرح بالأسواق في 19 نوفمبر المقبل.

وتسرد ميشيل أوباما في مذكراتها، التي طرحتها العام الماضي، قصة حياتها، ونشأتها في ساوث سايد بشيكاغو، وصولا إلى سنوات عملها في البيت الأبيض كأم لطفلتين وأول سيدة أمريكية أولى من أصل أفريقي.

ويأتي نشر المذكرات وفاء بجزء من اتفاق توصلت إليه دار النشر "بنغوين راندوم هاوس" معها ومع زوجها الرئيس السابق، باراك أوباما، بعد أن ترك منصبه، والذي بموجبه يصدر كل من الزوجين كتابا واحدا نظير مبلغ يزيد عن 60 مليون دولار حسبما أشارت تقارير.

ويتألف الكتاب من 426 صفحة وترجم إلى 24 لغة، كما شغل المركز الأول من حيث الطلبات على موقع "أمازون".