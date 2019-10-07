سيناتور جمهوري بارز يدعو ترامب للتراجع عن قرار الانسحاب من سوريا

دعا السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى "العودة عن قرار" سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا.

واعتبر غراهام أن هذا الخيار "ينطوي على كارثة".

وقال السيناتور الجمهوري، في تغريدة على "تويتر"، إنه "إذا طبقت هذه الخطة، فسأقدم مشروع قرار إلى مجلس الشيوخ يطلب أن نعود عن هذا القرار. أتوقع أن يلقى دعماً واسعاً من قبل الحزبين".

وحذر السيناتور من أن قرار ترامب "يضمن عودة تنظيم داعش، كما أن التخلي عن الأكراد سيكون وصمة على شرف أمريكا".

I don’t know all the details regarding President Trump’s decision in northern Syria. In process of setting up phone call with Secretary Pompeo.



If press reports are accurate this is a disaster in the making. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) October 7, 2019

​وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد دافع اليوم الاثنين، عن قرار إدارته بسحب القوات الأمريكية من شمال سوريا، قائلا إنه من المكلف للغاية الاستمرار في دعم القوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة في المنطقة التي تقاتل تنظيم "داعش".

وقال "ترامب"، اليوم الاثنين، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على "تويتر"، إنه حان الوقت لإعادة الجنود الأمريكيين والخروج من هذه الحروب، التي وصفها بـ"السخيفة التي لا نهاية لها"، وكثير منها قبلية.

وغرد الرئيس الأمريكي: "منذ عدة سنوات، كان من المفترض أن تبقي الولايات المتحدة في سوريا لمدة 30 يوما فقط، لكننا بقينا، وتعمقنا في المعارك دون هدف واضح في الأفق"، وواصل ترامب "حين وصلت إلى واشنطن كان مقاتلو داعش (المحظور في روسيا) ينتشرون بكثافة في المنطقة، وسريعا هزمنا الخلافة الإسلامية بنسبة 100%، بما في ذلك اعتقال الآلاف من مقاتلي داعش أغلبهم من أوروبا".

وأضاف ترامب "الأكراد حاربوا معنا، لكننا دفعنا مبالغ مالية هائلة وزودناهم بالمعدات ليفعلوا ذلك"، مواصلا "الأكراد يحاربون تركيا منذ عقود، وأنا علقت هذه الحرب لنحو 3 سنوات، لكن حان الوقت لنا لأن نخرج من هذه الحروب السخيفة التي لا تنتهي، وأن نعيد جنودنا إلى الوطن"، مؤكدا "سنحارب فقط في المكان الذي يحقق مصالحنا وسنحارب فقط لنفوز".