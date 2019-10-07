نائب الرئيس الإيراني: طهران لديها خطوط حمر لن تجامل أحدا بشأنها إطلاقا

قال النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيرانية إسحاق جهانغيري أن حدود الجمهورية الإسلامية الإيرانية خط أحمر.

وأكد جهانغيري في كلمة له أمام حشد من أهالي مدينة سربيشة الحدودية (بمحافظة خراسان الرضوية – شرق) أن حدود الجمهورية الإسلامية خط أحمر ومصدر عزة البلاد، مضيفا أن إيران لديها خطوط حمر لن تجامل أحدا بشانها إطلاقا.

وأضاف جهانغيري "إيران تفخر بأهالي محافظاتها الحدودية الغيارى الذين يقفون جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة للذود عن البلاد"، كما نقلت وكالة "ارنا".

وشدد النائب الأول لرئيس الجمهورية على أن الحدود الايرانية آمنة تماما وقال إن "أمريكا بكل ما تمتلك من قوة لكنها فلشت عندما أرادت اختبار مدى استشراف وتربص القوات المسلحة إزاء أي اعتداء على ثغور الوطن".

وأضاف "القوات المسلحة الإيرانية جسدوا اقتدار الجمهورية الإسلامية عند إسقاط الطائرة المسيرة الأمريكية باستخدام الأجهزة المصنعة محليا".

ونوه إلى أن إيران دولة آمنة رغم الظروف الإقليمية المتازمة مؤكدا "نحن بفضل الباري تعالى ننعم بالأمن، بما يلزم على المسؤولين أن يوظفوا الفرص المتاحة لهم ويكرسوا طاقاتهم في سبيل خدمة الشعب".