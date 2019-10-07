اتفاقيات تعاون صربي تركي في مجالات عدة أهمها الدفاع

أعلن الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، اليوم الإثنين، أن بلاده وتركيا وقعتا اتفاقية بشأن التعاون في مجال الأمن والدفاع، مشيرا إلى أنها تناولت كذلك التداول التجاري والإنتاج المشترك في قطاع الدفاع.

بلغراد– سبوتنيك . وقال فوتشيتش، للصحفيين خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بلغراد "اليوم، ولأول مرة بعد محادثات خبرائنا، ناقشت مع الرئيس أردوغان التعاون في مجال الدفاع، وأتطلع إلى تحقيق الكثير من التقدم بعد توقيع اتفاق التعاون هذا. أعرب خبراؤنا عن اهتمامهم بشراء أنواع معينة من الأسلحة والمعدات من تركيا، كما نعرب عن رغبتنا في المشاركة بعملية نقل التكنولوجيا، وإنشاء مشروع مشترك في مجال الدفاع".

وأدلى الرئيسان بتصريحاتهما لوسائل الإعلام، عقب اجتماع رسمي في مقر الحكومة "غرفة صربيا"، واجتماع المجلس الأعلى للتعاون الثنائي، وتوقيع 9 اتفاقيات حكومية مشتركة.

هذا ووصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بلغراد اليوم الإثنين، في زيارة تستغرق يومين، برفقة أعضاء الحكومة، ووفد مؤلف من 200 شخصية من رجال الأعمال الأتراك.