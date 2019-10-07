"سنوجه له ضربة قوية"... قائد الجيش الإيراني يصدر تحذيرا قويا

قال اللواء عبد الرحيم موسوي، القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إن القوات المسلحة الإيرانية ستوجه ضربة قوية لأي "عدو" يحاول اختبار قوة بلاده.

وأوضح في حديث للمراسلين بعد تفقده لوحدات الدفاع الجوي للجيش والحرس المنتشرة في محافظة بوشهر، "إذا أراد العدو يوما وبحساباته الخاطئة أن يرتكب حماقة اختبار قوة إيران، فمن المؤكد سنوجه له ضربة قوية، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".

وتابع موسوي "منذ أربعين عاما والقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية تحافظ على أمن الخليج الفارسي بجهودها، وإذا أبدت دول المنطقة المساعدة فستكون هذه المنطقة الأكثر أمنا في العالم".

وأضاف "عندما تدخل القوى الأجنبية إلى هذه المنطقة فعادة ما يصاحب ذلك انعدام في الأمن وزيادة في التوتر، ولكننا وكما حافظنا على الأمن خلال أربعين عاما الماضية، فإن من واجبنا أن نحافظ على الأمن من الآن فصاعدا بكل ما أوتينا من قوة".

وقال موسوي "في قطاع الدفاع الجوي، قمنا بمحاكاة أصعب وأسوأ الأخطار التي قد تتعرض لها البلاد، وقمنا بالإعداد بما يتناسب لها من دفاع عن الحدود والأجواء والشعب ومبادئ النظام والثورة. وأن هناك تعاضدا وتنسيقا في العمل بين وحدات الدفاع الجوي للجيش والحرس".

وأكمل "إيران أصبحت قوية للغاية، وأعداؤنا الذين يرتكبون أحيانا الأخطاء في حساباتهم، يدركون حقيقة قوة إيران الإسلامية، وفيما إذا أراد العدو يوما بحساباته الخاطئة أن يدخل لعبة اختبار قوة إيران، فمن المؤكد سنوجه له ضربة قوية".