بيلوسي: قرار ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا مقلق للغاية

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بسحب القوات الأمريكية من سوريا "مقلق للغاية".

وأضافت في بيان لها "على ترامب العدول عن قراره الخطير بشأن سحب القوات من شمال سوريا".

ودعا لتشكيل لجنة خبراء مستقلين تقود الحوار مع المتظاهرين.

يتبع...