الرئيس التنفيذي لـ"غازبروم نفط": الاحتجاجات في العراق لم تؤثر على عمل الشركة

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "غازبروم نفط" الروسية، ألكسندر ديوكوف، اليوم الإثنين، أن الشركة لم تتوقف عن عملها في العراق جراء الاضطرابات التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن جميع موظفي البعثة في أمان تام.

بغداد – سبوتنيك. قال ديوكوف، ردا على سؤال عما إذا كانت الاحتجاجات في بغداد قد أثرت على عمل شركة "غازبروم نفط": "لم تتوقف الشركة عن العمل يوما واحدا، إذ تعمل الشركة منذ عام 2010. لقد قدم الجانب العراقي كل شيء ممكن حتى نتمكن من العمل بأمان. كل من موظفينا والعراقيين في أمان تام.

ويشهد العراق مظاهرات مناهضة للحكومة منذ 1 تشرين الأول/أكتوبر، يطالب خلالها المتظاهرون بتعزيز مكافحة الفساد، والحد من البطالة، وتحسين عمل المرافق العامة.

واندلعت خلال الاحتجاجات أعمال شغب واشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن الذين استخدموا العنف لتفريق المتظاهرين.

وأكدت مصادر طبية عراقية أن عدد القتلى بلغ 113 شخصا، فيما أصيب أكثر من 4 آلاف آخرين، 200 منهم في حالة خطرة.

بدورها طالبت الأمم المتحدة بإنهاء العنف ضد المدنيين في العراق، وإجراء تحقيق مفتوح في مقتل المحتجين من المدنيين.