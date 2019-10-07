إسرائيل تتفاجأ بقرار ترامب سحب قواته من شمال سوريا

فوجئت إسرائيل من قرار واشنطن سحب قواتها من شمال سوريا، وأعلنت أنها لم تتلق بلاغاً مسبقا من الولايات المتحدة بذلك.

القدس – سبوتنيك . نقلت القناة "13" الإسرائيلية عن مسؤولين كبار قولهم إن "المستوى السياسي والجهاز الأمني فوجئ، صباح اليوم الإثنين، بقرار ترامب التخلي عن القوات الكردية، وتشجيع العمليات التركية والإيرانية في سوريا".

وبحسب "القناة 13" فإن "إعلان ترامب جاء بعد ساعات من جلسة المجلس الوزاري المصغر الذي ناقش يوم أمس الأحد ضمن جملة مواضيع بينها رغبة ترامب مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، في تجنب أية مواجهة في الشرق الأوسط، بما في ذلك إيران."

وأضافت القناة بأن "إسرائيل ترى في التطورات الأخيرة إثباتا على أنها لا تستطيع الاعتماد أكثر على ترامب بشأن سوريا، باستثناء الدعم السياسي للهجمات الإسرائيلية".

وأشارت القناة إلى "صمت رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الذي لم يعقب بعد على قرار ترامب الذي اعتبر الحليف الأقرب له خلال السنوات الثلاث الأخيرة" مضيفا "الآن إسرائيل تدفع الثمن، دون أن تستطيع أن تنتقد، لتبقى وحيدة أمام التهديد المتصاعد في سوريا".

يذكر أن الولايات المتحدة بدأت اليوم، بسحب قواتها من مناطق الشريط الحدودي مع تركيا، بينما أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن عمليات الجيش التركي ضد المقاتلين الأكراد وضد تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا قد تبدأ في أي وقت.

وقال ترامب إنه "يريد ترك الأطراف الضالعة في النزاع تحل الوضع".