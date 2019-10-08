محكمة أوكرانية تقدم لبوتين هدية عيد ميلاد

تم في أوكرانيا اعتقال أحد نشطاء "ثورة 2014".

وقررت إحدى محاكم العاصمة الأوكرانية كييف حبس النائب السابق سيرغي باشينسكي، أحد المشاركين النشطاء في "ثورة الميدان 2014" وهي الانقلاب الذي أطاح برئيس الجمهورية الشرعي فيكتور يانوكوفيتش، حتى 4 ديسمبر/كانون الأول 2019.

وقررت المحكمة اعتقال باشينسكي بتهمة الاعتداء على فياتشيسلاف خيميكوس المقيم في ريف كييف باستخدام السلاح الناري.

وقال باشينسكي بعد أن تلا القاضي قراره "إن قرار القاضي هدية عيد ميلاد لبوتين".

ويعد باشينسكي من المتشددين الذين نظموا المظاهرات في وسط كييف في عام 2014 وقاموا بأعمال الشغب من أجل قلب نظام الحكم في أوكرانيا. وكشف الانقلابيون عن مشاعر عدائية تجاه روسيا.

واحتفل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السابع من أكتوبر/تشرين الأول بعيد ميلاده السابع والستين.