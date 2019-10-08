شرطة نيويورك توقف 85 متظاهرا في احتجاج لتغير المناخ

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة المحلية في مدينة نيويورك الأمريكية أوقفت العشرات من المحتجين رفضا لسياسات تغير المناخ في العالم.

وذكر موقع " US News" الأمريكي أن السلطات المحلية اعتقلت نحو 85 متظاهرا من حركة بيئية شاركوا في مظاهرة مناهضة لتغير المناخ التي نظمت في شارع وول ستريت

وحمل المتظاهرون لافتات مناهضة لتغير المناخ، داعين السلطات إلى اتخاذ تدابير لمواجهة تغير المناخ.

وعقب احتجاجهم في وول ستريت، سار المحتجون إلى ​حديقة​ ​واشنطن​ سكوير بارك، حيث عبّروا عن غضبهم من السياسات التي لا تراعي حماية البيئة.

وتأتي مظاهرة نيويورك، في إطار مظاهرات تعم 60 مدينة حول العالم، تنظمها الحركة المدافعة عن البيئة، ومن المتوقع أن تواصل حركة "تمرد ضد الانقراض" احتجاجاتها في عموم ​العالم​، طوال الأسبوع الحالي.