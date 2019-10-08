هونغ كونغ... اتهام طفل بالمشاركة في أعمال الشغب

أفادت هيئة هونغ كونغ للإذاعة والتلفزيون، اليوم الثلاثاء، بأن شرطة هونغ كونغ قد وجهت الاتهام إلى 26 شخصا لمشاركتهم في أعمال الشغب، ويبلغ أصغر المتهمين من العمر 13 عاما.

موسكو - سبوتنيك. ومن المقرر أن يتم النظر في هذه القضية من قبل محكمة غرب كولون بعد ظهر هذا اليوم، حيث تعتبر هذه هي القضية الجنائية الثانية منذ بدء سريان قانون حظر ارتداء الأقنعة.

وقامت الشرطة بإلقاء القبض على 14 رجلاً و12 امرأة في منطقة وان تشاي، جميعهم محليون تتراوح أعمارهم بين 13 و33 سنة.

وعقب التحقيق، وجهت إليهم تهمة المشاركة في أعمال شغب، بالإضافة إلى اتهام 14 منهم بانتهاك الحظر المفروض على ارتداء الأقنعة.

يذكر أن عشرات الآلاف من السكان في هونغ كونغ احتجوا، يوم الأحد، على قانون جديد صدر يوم الجمعة، يحظر ارتداء الأقنعة أثناء المظاهرات في الشوارع والتجمعات العامة.

ولا يزال العديد من المتظاهرين المناهضين للحكومة يغطون وجوههم بالأقنعة، ووفقا للقانون الجديد، فقد تواجه المخالفين عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة أو غرامة مالية قدرها 25 ألف دولار هونغ كونغ (3.2 ألف دولار أمريكي).