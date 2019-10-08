ماكرون يتوعد بمكافحة "الشر الإسلامي" بصرامة

وقال ماكرون خلال كلمة ألقاها بمناسبة تأبين ضحايا اعتداء مديرية شرطة باريس الذي سقطوا الخميس الماضي: "أتعهد بخوض معركة بلا هوادة ضد الإرهاب الإسلامي"، متابعا "أدعو الأمة جمعاء لمكافحة الشر الإسلامي المتطرف".

وكانت النيابة العامة الفرنسية المختصة بقضايا الإرهاب أعلنت، يوم السبت، أن المعتدي الذي قتل أربعة أشخاص وجرح خامس يوم الخميس الماضي في باريس "يتبع فكرا إسلاميا متطرفا".

#BREAKING Macron vows 'unrelenting fight' against Islamist terror pic.twitter.com/hcsH8KbmJB — AFP news agency (@AFP) October 8, 2019

وقام المعتدي ميكاييل آربون الذي يعمل موظفا إداريا في مديرية شرطة باريس بالاعتداء بالسلاح الأبيض على زملائه في نحو الواحدة ظهرا (بالتوقيت المحلي لباريس) يوم الخميس الماضي ما أدى لمقتل ثلاثة عناصر شرطة وموظف في الإدارة بالإضافة لجرح شخص خامس.

وتشهد فرنسا، منذ عام 2015، العديد من الهجمات الإرهابية يتبناها متطرفون إسلاميون وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أوقفت الشرطة الفرنسية 6 أشخاص من اليمين المتطرف، بتهمة التخطيط لمهاجمة الرئيس إيمانويل ماكرون.

وشهدت عدة مدن أوروبية على مدى السنوات القليلة الماضية عدة حوادث إرهابية تراوحت ما بين الطعن، والدهس بالسيارات، وإطلاق النار، وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول مسؤوليته عن العديد من تلك الحوادث.