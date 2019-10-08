مجهول يحاول إعماء قائد مقاتلة "إف-16" باستخدام الليزر

حاول مجهول مهاجمة قائد مقاتلة من طراز "إف-16" تابعة للقوات الجوية البلجيكية، وذلك أثناء قيامه برحلة تدريبية بالقرب من الحدود الهولندية.

وأبلغ مركز عمليات شرطة ليمبورغ عن الحادثة، والتي جرت في الليلة السابقة. ووفقا لبيان صادر عن المركز، فإن المهاجم حاول إعماء قائد الطائرة بالقرب من الحدود البلجيكية الهولندية.

ووفقا لبيان للشرطة، فقد وصفت الحادثة بالخطيرة وغير القانونية. وأضاف البيان أنه لم يتم إلى الآن العثور على المشتبه به.

كما طلبت الشرطة المساعدة من المواطنين الذين لديهم أي معلومات عن الحادثة الاتصال مباشرة بأقرب فرع.

ووفقا لوسائل الإعلام البلجيكية، فقد تمكن الطيار من الهبوط بسلام في القاعدة الجوية في كلاين بروغل.