الدفاع التركية تعلن تفاصيل عملية قامت بها شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تفاصيل عملية قامت بها شمالي العراق بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات.

وبحسب بيان لوزارة الدفاع التركية، فإن القوات المسلحة التركية بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات، حيّدت 9 إرهابيين من منظمة "بي كا كا" الانفصالية شمالي العراق.

وأشار البيان إلى "أن غارات جوية استهدفت مواقع الإرهابيين بمنطقتي "هاكورك " و"حفتانين" شمالي العراق"، بحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول".

وأضاف: "الغارات أسفرت عن تحييد 9 إرهابيين من بي كا كا".

وبحسب الوكالة دأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" وملاحقة عناصرها، جنوبي وجنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق، ردًا على هجمات تنفذها داخل البلاد بين الحين والآخر إنطلاقاً من الأراضي العراقية، مستهدفًة المدنيين وعناصر الأمن.