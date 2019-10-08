رئيس قبرص يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى تركيا من داخل مصر

قال رئيس قبرص نيكوس أناستاسيادس، إن قيام تركيا بالتنقيب عن الغاز في مناطق تحت سيادة قبرص يمثل اعتداء صارخا على سيادة بلاده.

وأكد أناستاسيادس، خلال مؤتمر صحفي في ختام أعمال القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، أن "التصرفات التركية غير المقبولة تشكل تهديدا للأمن والاستقرار فى المنطقة".

وأضاف أن "التقارب الذي حدث بين الدول الثلاث فى مجال الطاقة واستخراج مواردها يساهم في رخاء واستقرار دول المنطقة"، مؤكدا أن " إعلان القمة الثلاثية يؤكد بشكل قاطع التصرفات التركية ويطالب بحقوق الجمهورية القبرصية".

وأشار رئيس قبرص إلى أن القمة الثلاثية أعربت عن رغبة الدول الثلاث لتوسيع التعاون المشترك وتعزيز الحوار بينهم في جميع المجالات.

وأضاف أن القمة اتفقت على تشجيع الاستثمار في البلدان الثلاثة من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات، مشيرا إلى أن المناقشات استعرضت التقدم الذي حدث في آلية التعاون الثلاثي خاصة في مجالات الدفاع والأمن والطاقة والبيئة.

ولفت إلى أن اجتماع اليوم يأتي في ظل ظروف خاصة للوضع في ليبيا وسوريا دون إغفال القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن المباحثات أكدت أهيمة الحفاظ على سيادة تلك الدول، وأكدت على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية مع احترام كامل للقانون الدولي.

وأضاف أن "القمة أعربت عن رغبة الدول الثلاث في مزيد من التعاون على صعيد مجال استغلال الغاز الطبيعي، مضيفا أن مواطني مصر وقبرص واليونان يتعاونون في إطار برنامج العودة إلى الجذور.

وكانت تركيا قالت، يوم الخميس الماضي، إنها سترسل السفينة إلى منطقة منحت فيها سلطات قبرص اليونانية بالفعل حقوقا للتنقيب عن النفط والغاز إلى شركات إيطالية وفرنسية، فيما اتهمت قبرص، تركيا "بالتصعيد الخطير" لانتهاكات حقوقها السيادية.