Widgets Magazine
تسجيل
15:23 08 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
مباشر
    بحث
    قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني

    تفاصيل جديدة عن محاولة اغتيال قاسم سليماني... كيف دخلت الأسلحة والمتفجرات

    © AP Photo / UNCREDITED
    العالم
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر

    كشفت النيابة العامة الإيرانية تفاصيل جديدة حول محاولة اغتيال قائد "فيلق القدس"، التابع للحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني.

    نشرت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر" معلومات وتفاصيل جديدة، كشفها النائب العام في محافظة كرمان، دادخدا سالاري، حول محاولة اغتيال قاسم سليماني.

    قائد فيلق القدس التايع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني
    © AFP 2019 / TEHRAN, IRAN
    "500 كيلو مواد متفجرة"... الحرس الثوري يعلن إحباط محاولة لاغتيال قاسم سليماني
    وكشفت التحقيقات حول كيفية دخول الأسلحة والمتفجرات إلى الموقع، الذي تمت فيه العملية الإرهابية لاغتيال سليماني.

    وقال النائب العام الإيراني، إن جميع المعدات العسكرية التي استخدمت لتنفيذ مخطط اغتيال سليمان، تم نقلها عبر إحدى حدود الدول المجاورة.

    وأشار إلى أن تلك الأسلحة كانت جاهزة للاستخدام، من قبل خلية إرهابية كانت تنظم أعمالها من داخل وخارج إيران.

    وأوضح المسؤول الإيراني أنه تمت ملاحقة عناصر تلك الخلية قانونية، بتهمة التورط في العمل ضد أمن البلاد داخلياً وخارجياً، معتبراً أن خطة اغتيال اللواء سليماني مثال واضح على أجندة استخبارات قوى الاستكبار المشتركة.

    وقال النائب العام في محافظة كرمان "الحاقدون أرادوا إثارة حرب داخلية، وضرب وحدة الشيعة والسنة، وإشعال الحرب بين العرب وغير العرب".

    وأكد أن من أهداف محاولة اغتيال سليماني، إضعاف جبهة المقاومة وإلحاق الهزيمة بها.

    وكان رئيس منظمة استخبارات الحرس الثوري الايراني، حجة الإسلام حسين طائب، قد أعلن في وقت سابق، عن إحباط محاولة لاغتيال قائد "فيلق القدس" اللواء قاسم سليماني.

    وكشف طائب في المؤتمر الـ 23 لقادة الحرس الثوري أن "اغتيال اللواء سليماني  مخطط عبري – عربي أعد له لسنوات، حيث تم احباطه واعتقال كافة أعضاء فريق الاغتيال".

    ولفت الى أن "أعداء الثورة الإسلامية وبعد فشلهم في استهداف مقرات الحرس الثوري، نفذوا مخططاً تم الاعداد له على مدى سنوات لاغتيال اللواء سليماني في داخل إيران وتحديدا في محافظة كرمان (جنوب شرقي البلاد)".

    وأوضح رئيس استخبارات الحرس الثوري، حول مخطط تنفيذ عملية الاغتيال، أن "فريق اغتيال مرتبط ومأجور دخل إلى إيران في أيام ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء، وقام بشراء عقار مجاور لحسينية المرحوم والد اللواء سليماني في كرمان، وبعد الاستقرار قام الفريق بإعداد نحو 500 كغ من المتفجرات، لوضعها تحت الحسينية عبر إيجاد ممر تحت المبنى، بغية تفجيره عند تواجد سليماني، الذي دأب الحضور سنوياً لحسينية والده في أيام تاسوعاء وعاشوراء، ذكرى استشهاد الإمام الحسين.

    انظر أيضا:

    قاسم سليماني يبكي... تفاصيل الاجتماع المغلق
    أول تعليق من "حماس" على محاولة اغتيال قاسم سليماني
    الجبوري: مساعد قاسم سليماني يقود "قناصة المتظاهرين" في العراق
    في رسالة نقلها قاسم سليماني.. الكشف لأول مرة عن تحذير من المرشد الإيراني للأسد
    "500 كيلو مواد متفجرة"... الحرس الثوري يعلن إحباط محاولة لاغتيال قاسم سليماني
    الكلمات الدلالية:
    قائد قيلق القدس الجنرال قاسم سليماني, أخبار قاسم سليماني, قاسم سليماني, فيلق القدس, الحرس الثوري الإيراني, إيران
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    افتتاح متجر Aizel x Team Putin في موسكو
    افتتاح متجر للعلامة التجارية "فريق بوتين" في موسكو
    ميلانيا ترامب - غوغل ترانسليت
    ميلانيا ترامب تتهم بالكذب حول معرفتها للغات أجنبية
    إنفوجرافيك - التعاون الاقتصادي بين روسيا ودول أفريقيا
    التعاون الاقتصادي بين روسيا ودول أفريقيا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك