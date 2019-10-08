عقب تهديده بتدمير اقتصادها.. ترامب: الكثيرون ينسون بأن تركيا شريك تجاري كبير لنا

وقال ترامب في تغريدة عبر "تويتر" اليوم الثلاثاء: "كثير من الناس يتناسون أن تركيا شريك تجاري كبير للولايات المتحدة، وهي شريك كذلك في صناعة طائرات إف-35، وساعدتنا في إنقاذ العديد من الأرواح في محافظة إدلب وعودتهم بصحة جيدة، واستجابت لطلبي بالإفراج عن القس برونسون"، مضيفا "علينا أن نتذكر كذلك أن تركيا عضو مهم في حلف الناتو".

تغريدة ترامب، تأتي عقب يوم من تهديده بتدمير الاقتصاد التركي، في حال اتخاذ أنقرة أي إجراء "مجاوز للحدود" عقب قرار سحب القوات الأمريكية من شمال شرقي سوريا.

So many people conveniently forget that Turkey is a big trading partner of the United States, in fact they make the structural steel frame for our F-35 Fighter Jet. They have also been good to deal with, helping me to save many lives at Idlib Province, and returning, in very..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2019

وبدأت الولايات المتحدة، في وقت سابق من يوم الاثنين، سحب قواتها من منطقة شمال شرق سوريا قرب الحدود مع تركيا، وسط استعدادات الأخيرة لشن عملية عسكرية لتطهير هذه الأراضي من "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تنشط ضمن تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" المدعوم أمريكيا في الحرب على "داعش"، وتعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا وذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، أنه تم استكمال جميع الاستعدادات لبدأ العملية العسكرية في شمال سوريا، كما أرسل الجيش تعزيزات جديدة للحدود.

.....good health, at my request, Pastor Brunson, who had many years of a long prison term remaining. Also remember, and importantly, that Turkey is an important member in good standing of NATO. He is coming to the U.S. as my guest on November 13th. #ENDENDLESSWARS — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2019

وقالت الوزارة في بيان على تويتر: "استكملنا جميع الاستعدادات اللازمة لعملية عسكرية محتملة في شمال شرق سوريا".

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن إقامة المنطقة الآمنة شمال شرق سوريا، والتي عملت عليها بلاده بالتعاون مع الولايات المتحدة، ستسمح بإعادة 3 ملايين لاجئ سوري إلى هذه الأراضي، فيما شددت أنقرة مرارا على تصميمها إنجاز هذا العمل لوحدها حال تطلبت الضرورة.