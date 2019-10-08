سوري يسرق شاحنة ويصدم العديد من المواطنين في ألمانيا

فتح مكتب الادعاء العام تحقيقاً في محاولة قتل بحق سوري (32 عاما) بعد خطفه شاحنة كبيرة صدم بها عدة سيارات، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

وبحسب بيان المكتب، صدمت الشاحنة 7 سيارات وشاحنة كانت تقف عند إشارة ضوئية حمراء، نتج عنه إصابة تسعة أشخاص بجروح طفيفة.

واعتقلت الشرطة التي كانت موجودة في المكان فورا، الشاب الذي لم تكشف عن اسمه، وباشرت التحقيق في دوافع الرجل، حيث جاء في بيان المكتب "لا يمكننا التحدث عن الدافع، ونتحرى كافة الادلة"

وأشارت تقارير إعلامية بحسب "ا ف ب" أن الشاب وصل مع أعداد كبيرة من المهاجرين الذين " تدفقوا على ألمانيا عام 2015".

وكان قد صوت البرلمان الألماني (البوندستاغ)، في يونيو/حزيران الفائت، على قانون الهجرة الجديد، بعد أن أعلن الائتلاف الحاكم في ألمانيا قبل أشهر عن 7 بنود جديدة ضمن حزمة قانون الهجرة، ومررها إلى البرلمان الاتحادي، وحصلت على أغلبية أصوات نواب أحزاب الائتلاف، فيما لاقت بعض مواد القانون انتقادات حادة من منظمات حقوقية وأحزاب معارضة في البرلمان، وكان من أبرز النقاط التي تناولتها التعديلات، تحسين عمليات الترحيل والإعانات المادية للاجئين وفرص البقاء في ألمانيا لطالبي اللجوء المرفوضين.