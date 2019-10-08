البيت الأبيض يتحدث عن زيارة أردوغان إلى واشنطن

قال متحدث باسم البيت الأبيض إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور الولايات المتحدة في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأشار في إفادة للصحفيين اليوم الثلاثاء إلى أن الزيارة تأتي "تلبية لدعوة من الرئيس (الأمريكي) دونالد ترامب"، بحسب "رويترز".

وقال ترامب في سلسلة تغريدات في وقت سابق اليوم الثلاثاء إن أردوغان سيقوم بالزيارة "ضيفا" عنده.

.....good health, at my request, Pastor Brunson, who had many years of a long prison term remaining. Also remember, and importantly, that Turkey is an important member in good standing of NATO. He is coming to the U.S. as my guest on November 13th. #ENDENDLESSWARS — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2019

​وقال ترامب في تغريدة عبر "تويتر" اليوم الثلاثاء: "كثير من الناس يتناسون أن تركيا شريك تجاري كبير للولايات المتحدة، وهي شريك كذلك في صناعة طائرات إف-35، وساعدتنا في إنقاذ العديد من الأرواح في محافظة إدلب وعودتهم بصحة جيدة، واستجابت لطلبي بالإفراج عن القس برونسون".

وتابع: "علينا أن نتذكر كذلك أن تركيا عضو مهم في حلف الناتو".

So many people conveniently forget that Turkey is a big trading partner of the United States, in fact they make the structural steel frame for our F-35 Fighter Jet. They have also been good to deal with, helping me to save many lives at Idlib Province, and returning, in very..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2019

​وجاءت تغريدة ترامب، عقب يوم من تهديده بتدمير الاقتصاد التركي، في حال اتخاذ أنقرة أي إجراء "مجاوز للحدود" عقب قرار سحب القوات الأمريكية من شمال شرقي سوريا.

ودافع ترامب عن قراره بسحب قوات أمريكية من شمال شرق سوريا في خطوة قال منتقدون إنها تفتح المجال أمام هجوم تركي على أكراد متحالفين مع واشنطن.

وبدأت الولايات المتحدة، في وقت سابق من يوم الاثنين، سحب قواتها من منطقة شمال شرق سوريا قرب الحدود مع تركيا، وسط استعدادات الأخيرة لشن عملية عسكرية لتطهير هذه الأراضي من "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تنشط ضمن تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" المدعوم أمريكيا في الحرب على "داعش"، وتعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا وذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، أنه تم استكمال جميع الاستعدادات لبدأ العملية العسكرية في شمال سوريا، كما أرسل الجيش تعزيزات جديدة للحدود.

وقالت الوزارة في بيان على تويتر: "استكملنا جميع الاستعدادات اللازمة لعملية عسكرية محتملة في شمال شرق سوريا".