تركيا تواصل حشد قواتها على الحدود السورية

وفقا للمعلومات التي حصلت عليها وكالة "سبوتنيك"، وعلى خلفية التحضيرات التركية النهائية للعملية المرتقبة شمال شرقي سوريا، فإن حشد القوات التركية على الحدود مازال مستمرا.

بالإضافة إلى ذلك، يقوم الجيش التركي، باستخدام معدات ثقيلة لإزالة الحاجز الخرساني الموجود مسبقا على الحدود السورية - التركية.

© Sputnik . Hikmet Durgun تركيا تحشد قواتها الخاصة إلى الحدود مع سوريا

حيث أزال الجنود الأتراك 15 قطعة خرسانية على بعد 8 كم شرق أكاكالي. وتم تحذير السكان المحليين بعدم الاقتراب من الموقع الموازي للحدود التركية - السورية.

وفي الوقت نفسه، غادرت قافلة من 4 حافلات تقل جنودا إلى منطقة "أقجة"، القلعة الحدودية مع سوريا، قادمة من قيادة اللواء 20 مدرعات في ولاية "شانلي أورفة".

بالإضافة إلى ذلك، ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، وصل الوفد العسكري الأمريكي اليوم بطائرة هليكوبتر إلى أكشاكال من الأراضي السورية وأجرى محادثات مع القيادة العسكرية التركية.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت اليوم الثلاثاء، أنه تم استكمال جميع الاستعدادات لبدأ العملية العسكرية شمالي سوريا، كما أرسل الجيش تعزيزات جديدة للحدود.

وقالت الوزارة في بيان على "تويتر"، "استكملنا جميع الاستعدادات اللازمة لعملية عسكرية محتملة في شمال شرقي سوريا".

إرسال المزيد من التعزيزات العسكرية التركية للحدود مع #سوريا

4 حافلات من الجنود وصلت إلى منطقة أقجة قلعة الحدودية مع سوريا بعد خروجها قيادة اللواء 20 مدرعات في ولاية شانلي أورفةhttps://t.co/5LpwGyjhLL pic.twitter.com/WMalDRpwYv — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 8, 2019

​وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن إقامة المنطقة الآمنة شمال شرق سوريا، والتي عملت عليها بلاده بالتعاون مع الولايات المتحدة، ستسمح بإعادة 3 ملايين لاجئ سوري إلى هذه الأراضي، فيما شددت أنقرة مرارا على تصميمها إنجاز هذا العمل لوحدها حال تطلبت الضرورة.