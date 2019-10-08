البرلمان التركي يحسم مسألة استخدام القوات في سوريا والعراق

مدد البرلمان التركي في اجتماعه اليوم الثلاثاء، لمدة عام آخر، تصريحا باستخدام القوات المسلحة التركية في العراق وسوريا.

ووفقا لنتائج التصويت، فقد تم تمديد التفويض باستخدام القوات المسلحة التركية في العراق وسوريا حتى 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2020.

وأعطى البرلمان التركي في تشرين الأول/أكتوبر 2014 الإذن لاستخدام القوات المسلحة الوطنية في الخارج ووجود قوات أجنبية في البلاد. وكان سريان التفويض صالح لمدة عام، وبعدها تم تمديده لسنة أخرى بقرارات البرلمان في الفترة 2015-2018.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت اليوم الثلاثاء، أنه تم استكمال جميع الاستعدادات لبدأ العملية العسكرية شمالي سوريا، كما أرسل الجيش تعزيزات جديدة للحدود.

وقالت الوزارة في بيان على "تويتر"، "استكملنا جميع الاستعدادات اللازمة لعملية عسكرية محتملة في شمال شرقي سوريا".

إرسال المزيد من التعزيزات العسكرية التركية للحدود مع #سوريا

4 حافلات من الجنود وصلت إلى منطقة أقجة قلعة الحدودية مع سوريا بعد خروجها قيادة اللواء 20 مدرعات في ولاية شانلي أورفةhttps://t.co/5LpwGyjhLL pic.twitter.com/WMalDRpwYv — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 8, 2019

​وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن إقامة المنطقة الآمنة شمال شرق سوريا، والتي عملت عليها بلاده بالتعاون مع الولايات المتحدة، ستسمح بإعادة 3 ملايين لاجئ سوري إلى هذه الأراضي، فيما شددت أنقرة مرارا على تصميمها إنجاز هذا العمل لوحدها حال تطلبت الضرورة.