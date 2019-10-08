3 أمراض خطيرة تنتقل بالاتصال الجنسي تثير القلق

ارتفعت العدوى الناتجة عن ثلاثة أمراض تنتقل بالاتصال الجنسي في الولايات المتحدة للسنة الخامسة على التوالي.

وبحسب "أسوشيتد برس" تم الإبلاغ عن أكثر من 1.7 مليون حالة من الكلاميديا (kluh-MID'-ee-e-uh) العام الماضي. وارتفع معدل الإصابة 3٪ من عام 2017.

وقالت الوكالة الأمريكية إنه أكثر ما تم الإبلاغ عنه في عام، على الرغم من أن الاتجاه يعزى بشكل رئيسي إلى زيادة الاختبارات.

وتم الإبلاغ عن حوالي 580،000 حالة من حالات السيلان (gah-nuh-REE'-u). وهذا هو أعلى رقم منذ عام 1991. وارتفع المعدل 5٪. ويشعر العلماء بالقلق من أن المضادات الحيوية قد تكون عاملاً.

وارتفع أيضاً معدل الزهري 15٪. وتم الإبلاغ عن حوالي 35000 حالة من أكثر أشكال الأمراض المعدية - وهي أيضًا أكبر حالة منذ عام 1991.

Why are sexually transmitted diseases on the rise in America? pic.twitter.com/eulUPgzF7X — The Economist (@TheEconomist) August 11, 2018

وأصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأرقام يوم الثلاثاء. وتزامنت الزيادات مع تخفيضات تمويل الصحة العامة وإغلاق العيادات في أمريكا.