هبوط اضطراري لطائرة إثيوبية بعد اشتعال النيران في أحد محركاتها

قال متحدث باسم مطار سنغالي إن طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية هبطت اضطراريا بعد دقائق من إقلاعها اليوم الثلاثاء بسبب اشتعال النيران في أحد محركاتها مضيفا أنه لم يصب أحد في الحادث.

وحسب "رويترز" أكدت الشركة في حسابها على "تويتر" أن طائرتها اضطرت للهبوط بشكل طارئ في مطار بليز ديان الدولي قرب العاصمة دكار بسبب "مشكلة فنية" دون أن تقدم تفاصيل أخرى.

وأضافت الشركة أنه جرى حجز أماكن لجميع الركاب على رحلات أخرى.

وكانت طائرة تابعة للشركة قد سقطت في منطقة زراعية خارج أديس أبابا قبل سبعة أشهر مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 157 شخصا.