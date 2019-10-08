الولايات المتحدة تفرض قيوداً على منح التأشيرات لأعضاء الحكومة الصينية وقيادة الحزب الشيوعي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة فرضت قيوداً على منح التأشيرات لأعضاء الحكومة الصينية وقيادة الحزب الشيوعي بسبب اضطهاد الأويغور.