استطلاع رأي: الديمقراطيون مستعدون للتضحية برئاسة 2020 مقابل عزل ترامب

يريد معظم الديمقراطيين عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حتى لو أدى ذلك إلى إضعاف فرص حزبهم في الفوز بالبيت الأبيض في انتخابات عام 2020، وفقًا لاستطلاع رأي أجرته رويترز/ إيبسوس.

ووجد الاستطلاع، الذي أجري يومي الاثنين والثلاثاء، أنه على الرغم من أن تأييد الإقالة لا يزال دون تغيير بشكل عام بين جميع الأمريكيين - الذين يحتفظون بنسبة 45٪ منذ الأسبوع الماضي - إلا أنه يرتفع بين الديمقراطيين. كما انخفضت معارضة المساءلة بنسبة 2 نقطة مئوية من الأسبوع الماضي إلى 39٪.

من بين هؤلاء الذين حددوا أنفسهم ديمقراطيين، قال 79٪ إنه ينبغي عزل ترامب، بزيادة 5 نقاط مئوية عن استطلاع مماثل أجري في الفترة من 26 إلى 30 سبتمبر/ أيلول. أيد 12٪ فقط من الجمهوريين وحوالي واحد من بين كل ثلاثة أشخاص عزله، وهو ما لم يتغير في الغالب عن الأسبوع الماضي.

كان دعم إقالة ترامب يتزايد على مدار الأسابيع القليلة الماضية بعد أن قدم مسؤول مخابرات أمريكي لم يتم تحديد هويته شكوى ضد المبلغين عن المخالفات اتهم الرئيس بالضغط على أوكرانيا لإحباط المنافس الرئاسي الديمقراطي جو بايدن وابنه في تحقيق في قضية فساد. ويتنافس بايدن على ترشيح حزبه للترشح ضد الجمهوري ترامب العام المقبل.

الشكوى، التي ندد بها ترامب باعتبارها "مطاردة الساحرات" التي قام بها أعداؤه السياسيون، تم دعمها منذ ذلك الحين من قبل شخص مُبلغ عن هوية مجهول الهوية آخر لديه معرفة مباشرة أكثر من الأولى ببعض المزاعم في الشكوى، وفقًا لما ذكره الشخص.

كما قال ترامب إنه كان يتصرف من واجبه لاستئصال جذور الفساد، الأسبوع الماضي إنه يتعين على الصين أيضًا التحقيق مع بايدن.

وفقًا للاستطلاع ، قال اثنان من بين ثلاثة ديمقراطيين أيضًا إنه يتعين على الكونغرس متابعة الإقالة، "حتى لو كان ذلك يعني أنهم سيحتاجون إلى تأجيل الجهود لإصدار قوانين قد تفيدني".

وقال 55٪ من الديمقراطيين إنه يتعين على قادة أحزابهم المضي قدمًا في المساءلة حتى "إذا كان ذلك يعني عملية طويلة ومكلفة قد تضعف فرصهم في الفوز بالرئاسة في عام 2020".

تم إجراء استطلاع رويترز/ إيبسوس عبر الإنترنت، باللغة الإنجليزية، في جميع أنحاء الولايات المتحدة. جمعت ردودًا من 1118 من البالغين في الولايات المتحدة، بما في ذلك 454 عرفوا بأنهم ديمقراطيون و457 عرفوا بأنهم جمهوريون.