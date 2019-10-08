البيت الأبيض: لن نتعاون مع تحقيقات مجلس النواب

قال البيت الأبيض اليوم الثلاثاء إنه لن يتعاون مع تحقيق المساءلة الذي بدأه الديمقراطيون في مجلس النواب، مستشهدا بقرار المشرعين المضي قدما دون تصويت كامل من مجلس النواب.