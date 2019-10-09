مجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة يعقدان الحوار السياسي الأول في نيويورك

عقد مجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة الحوار السياسي الأول، في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، لتعزيز جهود السلام والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.

قالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن الحوار السياسي الأول، انعقد الثلاثاء، بين الشؤون السياسية والمفاوضات في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودائرة الشؤون السياسية وبناء السلام في الأمم المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، مثل الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، كما شارك وفد من الأمانة العامة ومكتبها في نيويورك.

ومثّل الأمم المتحدة، الأمين العام المساعد لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي في دائرة الشؤون السياسية وبناء السلام خالد محمد خياري.

وأشار الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي إلى أن عقد هذا الحوار الأول يأتي انطلاقا من دور المجلس كشريك للأمم المتحدة في تعزيز السلام والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.

ولفت إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين في ديسمبر 2018.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق خلال الحوار على خطة العمل المشترك للفترة (2019 - 2024) بهدف تنفيذ مذكرة التفاهم المشار إليها.

وتشمل الخطة عقد مشاورات سياسية دورية، والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية.