بعد رفضه تحقيق مساءلة ترامب... بيلوسي تتهم البيت الأبيض بـمحاولة إخفاء الحقائق

اتهمت الزعيمة الديموقراطية البارزة ورئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الأربعاء، البيت الأبيض بـ "محاولة غير قانونية لإخفاء الحقائق" بعد أن رفض التعاون مع التحقيق في مساءلة الرئيس دونالد ترامب.

وردت بيلوسي، بعد أن أرسل لها البيت الأبيض خطابا يصف فيه عملية الإقالة بأنها حزبية وغير شرعية وغير دستورية.

وقالت بيلوسي في بيان، "هذه الرسالة خاطئة بشكل واضح وهي ببساطة محاولة غير قانونية أخرى لإخفاء وقائع جهود إدارة ترامب الوقحة للضغط على القوى الأجنبية للتدخل في انتخابات 2020"، وفقا لرويترز.

Pelosi hits back at Trump over letter: "Only the latest attempt to cover up his betrayal of our democracy" https://t.co/JvBhKCKYeZ pic.twitter.com/0ozIoeLGoA — The Hill (@thehill) October 9, 2019

وكانت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، ستيفاني غريشام، قالت في بيان مساء الثلاثاء، إن "المستشار القانوني للرئيس (ترامب) بات سيبولوني، بعث نيابة عن الرئيس برسالة إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ورؤساء لجان الكونغرس إنجل وشيف وكامينغز، أشار فيها إلى أن تحقيق الديمقراطيين يخلو من أي أسس دستورية، فضلا عن النزاهة".

وأضافت غريشام، أن "(الديمقراطيون) بعملية عزل الرئيس ينتهكون الحريات المدنية ومبدأ الفصل بين السلطات، ويهددون بمعاقبة ممثلي السلطة التنفيذية الذين يدافعون عن حقوقهم الدستورية وصلاحياتهم، كل هذا ينتهك الدستور وسيادة القانون والسوابق القانونية، لهذه الأسباب، البيت الأبيض لن يشارك بهذا المسرح السياسي".

وشددت على أن التحقيق يجري "لأسباب سياسية بحتة".

This evening, the White House sent an eight-page letter to Speaker Pelosi and other House Democrat leaders, responding to the unprecedented, unconstitutional “impeachment inquiry” launched against President @realDonaldTrump.



Read the letter and more: https://t.co/A68ueVC88u pic.twitter.com/nFBT1MXe4I — The White House (@WhiteHouse) October 9, 2019

ويركز التحقيق الذي قد يفضي لمساءلة ترامب على مزاعم بأن الرئيس استخدم مساعدات عسكرية أمريكية قيمتها 400 مليون دولار لضمان الحصول على وعد من رئيس أوكرانيا بالتحقيق مع بايدن.

وقال النائب آدم شيف رئيس لجنة المخابرات بالمجلس الذي يقود التحقيق في تصريح للصحفيين إن خطوة منع سوندلاند من الشهادة تمثل عرقلة للعدالة.