سيناتور أمريكي: تركيا لا تملك الضوء الأخضر للدخول إلى شمال سوريا

أطلق السيناتور الجمهوري الأمريكي، ​ليندسي غراهام​، اليوم الأربعاء، تحذيره لتركيا بشأن إطلاق العملية العسكرية ودخول شمال سوريا.

وغرد غراهام على صفحته الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "تركيا لا تملك ضوءا أخضر لدخول شمال سوريا وبدء العملية العسكرية هناك".

To the Turkish Government: You do NOT have a green light to enter into northern Syria. There is massive bipartisan opposition in Congress, which you should see as a red line you should not cross. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) October 8, 2019

وأضاف قائلا: "هناك معارضة كبيرة من الحزبين في ​الكونغرس​، وهو ما يجب أن تروه كخطّ أحمر لا يجب تجاوزه".

وتوجه غراهام إلى ​الرئاسة التركية​، قائلا: "إذا كنتم تريدون تدمير ما تبقى من علاقة هشة، فإن الغزو العسكري لسوريا سيؤدي المهمة".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن إقامة المنطقة الآمنة شمال شرق سوريا، والتي عملت عليها بلاده بالتعاون مع الولايات المتحدة، ستسمح بإعادة 3 ملايين لاجئ سوري إلى هذه الأراضي، فيما شددت أنقرة مرارا على تصميمها إنجاز هذا العمل لوحدها حال تطلبت الضرورة.

وأكدت الخارجية التركية، مساء يوم الاثنين، أن أنقرة مصممة على تطهير شرق الفرات السورية من الإرهابيين وإنشاء المنطقة الآمنة.