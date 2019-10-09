لافروف: الموقف الأمريكي في سوريا متناقض للغاية

انتقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، موقف الولايات المتحدة تجاه سوريا، معلناً أن الموقف الأميركي متناقض جداً.

نور سلطان - سبوتنيك. وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب لقائه مع وزير الخارجية الكازاخي مختار تليوبيردي: "من الصعب أن أقول ما الخطأ في التصرفات الأميركية في سوريا، لكنها متناقضة تماما".

ونوَه لافروف إلى أن روسيا دعت الولايات المتحدة مرارًا إلى وقف الاحتلال غير القانوني للأراضي في منطقة التنف حيث أنشأوا قاعدتهم.

كما أشار لافروف إلى أنه خلال زيارته الأخيرة إلى كردستان العراق، ناقش تناقض التصرفات الأميركية في المنطقة مع قيادة الحكم الذاتي.

وأضاف لافروف: "إنهم [الأكراد] قلقون للغاية لأن مثل هذا التعامل المتساهل مع موضوع حساس للغاية يمكن أن يثير المنطقة بأكملها، ويجب تجنب ذلك بأي ثمن. نحن نطرح وجهة النظر هذه على الجانب الأميركي، وآمل أن يسمعونا. لكن في الممارسة العملية، لا نرى تغييرات كبيرة في سياساتها المتضاربة غير المتسقة".