تراجع الليرة التركية بالتزامن مع هجوم سوريا

انخفضت الليرة التركية قليلا، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي يدرس فيه المستثمرون احتمال توغل أنقرة المزمع في شمال شرق سوريا، مع إعلان مساعد الرئيس رجب طيب أردوغان إن القوات التركية ستعبر الحدود "قريبا".

جاءت تعليقات فخر الدين ألتون، مدير الاتصالات بمكتب الرئيس التركي أثناء الليل في تغريدة مأخوذة من مقال كتبته ونشرته صحيفة "واشنطن بوست"، في الوقت الذي مهد فيه انسحاب مفاجئ للقوات الأمريكية السبيل أمام الهجوم التركي على مقاتلين أكراد سوريين.

وذكرت وكالة "رويترز" أنه جرى تداول الليرة عند 5.8415 للدولار بحلول الساعة 0542 بتوقيت غرينتش، متراجعة من مستوى الإغلاق البالغ 5.8350 يوم الثلاثاء. وبلغت الليرة أدنى مستوياتها في أكثر من شهر هذا الأسبوع.

وتحركت الليرة ارتفاعا وانخفاضا هذا الأسبوع بفعل تعليقات من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب. وبعد يوم من تحذيره من أنه قد "يدمر" اقتصاد تركيا إن هي تجاوزت الحدود في عمليتها السورية، كتب ترامب على "تويتر"، أمس الثلاثاء، أن أنقرة "شريك تجاري كبير" للولايات المتحدة وأن التعامل معها كان جيدا.

وكان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، قد أعلن أن القوات المسلحة التركية بالإضافة إلى الجيش السوري الحر سيعبرون الحدود السورية، في وقت مبكر من اليوم الأربعاء.

وقال فخر الدين ألتون، في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: "سيعبر الجيش التركي، بالتعاون مع الجيش السوري الحر، الحدود التركية-السورية قريبا".

وأضاف رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية: "لدى مقاتلي وحدات الشعب الفلسطينية خياران: يمكنهم الفرار أو سنوقفهم عن عرقلة جهودنا للقضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم)".

وأرسل الجيش التركي، مساء الثلاثاء، تعزيزات جديدة إلى وحداته المتركزة على الحدود السورية، وبحسب وكالة "الأناضول" التركية.

وبدأت الولايات المتحدة، في وقت سابق من يوم الاثنين، سحب قواتها من منطقة شمال شرق سوريا قرب الحدود مع تركيا، وسط استعدادات الأخيرة لشن عملية عسكرية لتطهير هذه الأراضي من "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تنشط ضمن تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" المدعوم أمريكيا في الحرب على "داعش"، وتعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا وذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني".