ظريف: واشنطن تستغل قدراتها الاقتصادية لتضغط على الدول ذات السيادة

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن واشنطن تستغل قدراتها الاقتصادية والدولار لتضغط على الدول ذات السيادة والمستقلة مثل إيران والصين وروسيا وكوبا وفنزويلا.

طهران- سبوتنيك. وذكر ظريف خلال المؤتمر الدولي للاقتصاد العالمي والعقوبات في جامعة الزهراء في العاصمة طهران: "استخدام أمريكا لمصطلح عقوبات في تعاملها مع الدول المستقلة يفتقر للأساس القانوني ويشكل انتهاكا للقوانين الدولية".

وأضاف: "إذا استغلت أمريكا نفوذها وحولت مشكلتها مع إيران إلى قضية عالمية فهذا سيقلل التكاليف السياسية وغير السياسية عليها".

وتابع: "خطط أمريكا في الضغط الأقصى على الشعب الإيراني وصلت إلى نهايتها وفشلت".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 مايو/ أيار 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق المبرم مع طهران بشأن برنامجها النووي، عام 2015، واستئناف عقوبات اقتصادية صارمة استهدفت فيها الإدارة الأمريكية تجفيف الموارد المالية الإيرانية، وفرض عقوبات على مشتري النفط الخام الإيراني ومنتجاته، وردت إيران على ذلك بإعلانها مؤخرا أنها لن تلتزم بمجموعة أخرى من المعايير التي تم الاتفاق عليها عام 2015.

وردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات، اتخذت إيران ثلاث خطوات في طريق تقليص تعهداتها النووية، كان آخرها في 7 سبتمبر/ أيلول الماضي، عندما رفع القيود على أبحاث ومستوى تخصيب اليورانيوم وأجهزة الطرد المركزي.