"لديها كل الحق"... روحاني يفاجئ الجميع في أول تعليق على عملية عسكرية تركية شمالي سوريا

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، تركيا إلى ضبط النفس وتجنب أي عمل عسكري في شمال سوريا وقال إنه يتعين على القوات الأمريكية مغادرة المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن روحاني قوله "تركيا لديها كل الحق للقلق بشأن حدودها الجنوبية. نرى أنه ينبغي اتباع مسار سليم لإزالة هذه المخاوف... على القوات الأمريكية أن تغادر المنطقة... يتعين على الأكراد في سوريا... مساندة الجيش السوري".

روحاني: يجب على الكرد والذي هم سوريون في الأساس الوقوف إلى جانب الجيش السوري والسماح له بالدخول إلى مناطقهم وأن يخرجوا القوات الأمريكية من منطقتهم

روحاني: يجب تبديد مخاوف الحكومة التركية من حدودها الجنوبية والحل الوحيد هو الانسحاب الأمريكي ودخول الجيش السوري الى المنطقة

روحاني: المشكلة الأساسية في سوريا اليوم ليس شرق الفرات بل الإرهاب في إدلب ونأمل بتعاون الدول الأخرى وخاصة تركيا لكي لا نواجه مشكلة جديدة في المنطقة

يتبع...