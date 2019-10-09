بالفيديو... مواطن غاضب يربط محافظ مدينة مكسيكية بسيارته ويجول به

ربط مواطن غاضب محافظ مدينة لاس مارغريتاس المكسيكية بشاحنة صغيرة وتم جره على عدة شوارع.

ووعد المسؤول السكان المحليين ببناء طرق في المدينة، لكنه لم يفعل.

ونتيجة لذلك، تم ربط المحافظ بحبل إلى شاحنة صغيرة وجره حول المدينة حتى أوقفت الشرطة السيارة، بحسب ما نقل موقع "إلهيرالدو" المكسيكي.

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Por no cumplir,con las obras solicitadas, pobladores del ejido Santa Rita del municipio de Las Margaritas, #Chiapas, amarran y arrastran al presidente municipal Jorge Luis Escandón Hernández. pic.twitter.com/FbhN1eYBzn — TABASCO HOY (@TabascoHOY) October 9, 2019

ووفقا لتقارير الموقع الاخباري، فإن حياة المسؤول ليست في خطر، واتهمت السلطات البلدية السكان المحليين بمحاولة اختطاف السياسي وأبلغت عن 30 محتجزا.