بالفيديو... مواطن غاضب يربط محافظ مدينة مكسيكية بسيارته ويجول به

ووعد المسؤول السكان المحليين ببناء طرق في المدينة، لكنه لم يفعل.
ونتيجة لذلك، تم ربط المحافظ بحبل إلى شاحنة صغيرة وجره حول المدينة حتى أوقفت الشرطة السيارة، بحسب ما نقل موقع "إلهيرالدو" المكسيكي.
#CirculaEnRedes 📲— TABASCO HOY (@TabascoHOY) October 9, 2019
Por no cumplir,con las obras solicitadas, pobladores del ejido Santa Rita del municipio de Las Margaritas, #Chiapas, amarran y arrastran al presidente municipal Jorge Luis Escandón Hernández. pic.twitter.com/FbhN1eYBzn
ووفقا لتقارير الموقع الاخباري، فإن حياة المسؤول ليست في خطر، واتهمت السلطات البلدية السكان المحليين بمحاولة اختطاف السياسي وأبلغت عن 30 محتجزا.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)