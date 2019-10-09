طائرة الهليكوبتر تجرف منصة عرض عسكري في إندونيسيا... فيديو

وشاركت طائرة الهليكوبتر هذه وهي من طراز "مي-35"، في العرض العسكري الذي نظمته إندونيسيا بمناسبة الذكرى الـ74 لإنشاء قواتها المسلحة.

​وحدث ما لم يكن متوقعا، عندما حلقت الطائرة فوق منصة العرض العسكري. والأغلب ظنا أنها طارت على ارتفاع منخفض غير مقرر، ولذا بدأت تيارات الهواء المنبعثة من مروحتها تجرف منشآت مؤقتة غير مثبتة بشكل جيد.

ولحسن حظ المتفرجين لم يخلف الحادث إصابات جديرة بالذكر لهم، وفقا لمعلومات "روسيسكايا غازيتا".