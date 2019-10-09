خامنئي: قررنا عدم صنع قنبلة نووية رغم قدرتنا على ذلك

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خامنئي: قررنا عدم صنع قنبلة نووية رغم قدرتنا على ذلك