منح جائزة نوبل في الكيمياء لتطوير بطاريات "الليثيوم أيون"

أعلنت لجنة نوبل للأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم، أنها منحت جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2019، للعلماء جون جودنوف وستانلي ويتنجهام وأكيرا يوشينو لتطوير بطاريات "الليثيوم أيون".

يقام حفل توزيع الجوائز للفائزين الذين تم تسميتهم، يوم الثلاثاء، في مدينة ستوكهولم في 10 أكتوبر/تشرين الأول، في يوم وفاة مؤسس جائزة نوبل رجل الأعمال والمخترع السويدي ألفريد نوبل (1833–1896).

وستعلن الأكاديمية السويدية اسم الحائز على جائزة نوبل في الأدب، يوم الخميس، 10 تشرين الأول/أكتوبر. ومن المقرر منح جائزتين - للعام 2018 ولعام 2019.

ويعود سبب ذلك إلى حقيقة أنه لم يتم منح الجائزة في الأدب في عام 2018 بسبب أزمة في الأكاديمية السويدية ناجمة عن فضيحة جنسية أدت إلى فقدان الثقة في هذه المنظمة. وفي عام 2017 ، حصل على الجائزة الكاتب الإنجليزي ذو الجذور اليابانية ، كازو إيشيغورو.

وفي يوم الجمعة المقبل، ستعلن لجنة نوبل النرويجية أسماء الحاصلين على جوائز لمساهمتهم في تعزيز السلام. وسينتهي أسبوع نوبل يوم الاثنين 14 تشرين الأول/أكتوبر، في ستوكهولم أيضاً، حيث ستعلن الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم الفائز بجائزة نوبل في الاقتصاد.

ويبلغ مجموع كل جائزة من جوائز نوبل لهذا العام 9 ملايين كرونة سويدية (أكثر من 900 ألف دولار أمريكي).