مقتل عدة أشخاص بإطلاق نار أمام معبد يهودي في مدينة هاله الألمانية

قالت الشرطة الألمانية إن شخصين قتلا في إطلاق نار بمدينة هاله شرقي البلاد، اليوم الأربعاء، وأنها تبحث عن مشتبه به.

وأضافت الشرطة المحلية على "تويتر": "بحسب النتائج الأولية، لقي أشخاص حتفهم. نجري عمليات بحث عاجلة. الجاني هارب. نرجو منكم البقاء في المنزل أو البحث عن مكان آخر آمن".

وقال متحدث باسم الشرطة إنه "تم سماع طلقات نارية، فيما فر الجاني المزعوم على متن سيارة".

Wir haben einen Einsatz in #Halle Nach ersten Erkenntnissen wurden Personen getötet. Wir fahnden mit Hochdruck. Täter flüchtig. Bitte bleiben Sie in ihren Wohnungen oder suchen Sie sichere Orte auf.#hal0910 — Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL) October 9, 2019

وذكرت صحيفة "بيلد" اليومية، عبر موقعها الإلكتروني، أن إطلاق النار وقع أمام معبد يهودي.

ويأتي الهجوم تزامنا مع احتفال يهود العالم بيوم كيبور (عيد الغفران) الذي تجرى فيه طقوس الصوم والصلوات للتكفير عن الذنوب.