زعيم حزب تركي: يجب بدء التعاون مع دمشق وإغلاق قاعدة "إنجرليك" الأمريكية ردا على تهديدات ترامب

قال زعيم حزب "الوطن" التركي، دوجو برينسك، اليوم الأربعاء، إن على تركيا، إغلاق قاعدة إنجرليك الجوية لصالح الجيش الأمريكي، ردا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال السياسي التركي لوكالة "سبوتنيك": "إن أفضل إجابة يمكن أن تقدمها تركيا ردا على التهديدات الأمريكية هي بدء التعاون مع دمشق وإغلاق قاعدة "إنجرليك" على وجه السرعة للولايات المتحدة. الولايات المتحدة تتصرف كعدو لبلادنا، وبدأت تتعالى الأصوات التي تحث على طرد تركيا من الناتو".

ووفقا له، فإن أمريكا زودت حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا بـ30 شاحنة أسلحة.

وأضاف: "هذا فتح جبهة حقيقية ضد تركيا، والذي يظهر مرة أخرى أن الولايات المتحدة ترى تركيا كعدو".

وكان الرئيس الأمريكي قد هدد بتدمير الاقتصاد التركي تماما إذا اتخذت تركيا أي إجراء "مجاوز للحدود" بعد قراره سحب القوات الأمريكية من شمال شرقي سوريا.

وكتب ترامب، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "كما صرحت بصرامة سابقا، وللتأكيد، فإنه إذا قامت تركيا بأي عمل يعتبر - وفق حكمتي التي لا مثيل لها - خارجا عن الحدود، سأدمر وأمحو الاقتصاد التركي تماما (وقد فعلت ذلك سابقا)".

يذكر أن تركيا أعلنت أنها أكملت الاستعدادات لتنفيذ عملية عسكرية للقضاء على وجود وحدات حماية الشعب الكردية أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) شرق الفرات، وخاصة عقب بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من شمال سوريا.