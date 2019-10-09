تدريب 100 ألف وتطوير نظام الإنذار المبكر... إثيوبيا تعلن أنها ستبني قوة عسكرية

قالت الرئيسة الإثيوبية، ساهلورك زودي، إن الحكومة ستعمل بقوة لتعزيز المؤسسات الأمنية لتغيير "السلام النسبي إلى سلام دائم " هذا العام.

وأضافت الرئيسة، في كلمتها أمام الجلسة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الفيدرالي، التى نقلتها وكالة الأنباء الإثيوبية أن تعزيز قدرة الشرطة الفيدرالية سيتم تنفيذه بالكامل خلال هذا العام الإثيوبي وسيستمر الإصلاح المستمر لقوات الدفاع الوطني.

وأشارت إلى أن النزوح الداخلي الذي بلغ أكثر من مليوني شخص قد انخفض حاليًا إلى أقل من مليون، وذلك بسبب الجهود المشتركة التي بذلتها الحكومات الفيدرالية والإقليمية.

وحسب الرئيسة، ستتولى الحكومة الاهتمام الواجب لتحسين قدرة المخابرات على اكتشاف المشكلات في وقت مبكر وتطوير نظام الإنذار المبكر.

ولفتت إلى أنه سيتم تنظيم منتديات للمناقشة المجتمعية لبناء السلام، وسيتم تدريب حوالي 100 الف شخص على تسهيل وتعزيز مثل هذه المناقشات.