بالصورة... وزير الخارجية التركي يوجه رسالة مرتديا الزي العسكري

وأرفق جاويش أوغلو، صورته بالزي العسكري، برسالة لدعم الجيش الذي أطلق عملية عسكرية شمالي سوريا، قال فيها بيتا شعرياً للشاعر التركي الشهير نامق كمال، من قصيدة "أغنية الوطن"، التي تقول: "هيبة أجدادنا معروفة من قبل العالم كله، لا تعتقد أن الفطرة تتغير... فهذه الدماء هي ذات تلك الدماء".

وحظيت الصورة بإشادة ملايين المتابعين من رواد منصات التواصل الاجتماعي، خاصة وأن نشرها يأتي في ظل بدء تحرك تركيا لتنفيذ عملية عسكرية شرق نهر الفرات شمالي سوريا.

في سياق متصل، كان جاويش أوغلو، قد صرح بأن أنقرة ستبلغ جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة السورية، بالعملية في شمال شرقي سوريا.

وقال جاويش أوغلو، في مؤتمر صحفي بالجزائر، إن "العملية ستتم وفقا للقانون الدولي ولن تستهدف سوى المسلحين في المنطقة"، حسب وكالة "رويترز".

وأضاف "الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب في مطلع الأسبوع، بأن أنقرة ستشن الهجوم بعدما أوقفت واشنطن الجهود الرامية لتشكيل "منطقة آمنة" شمال شرقي سوريا.

وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الاثنين الماضي، سحب قواتها من منطقة شمال شرقي سوريا قرب الحدود مع تركيا، وسط استعدادات الأخيرة لشن عملية عسكرية لتطهير هذه الأراضي من "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تنشط ضمن تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" المدعوم أمريكيا في الحرب على "داعش"، وتعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا وذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني".