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18:39 09 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    مدافع الهاوتزر التابعة للجيش التركي على الحدود التركية السورية، بالقرب من بلدة أكاكالي الجنوبية الشرقية في مقاطعة سانليورفا، تركيا، 7 أكتوبر 2019

    كيف ترد سوريا على العملية العسكرية التركية؟

    © REUTERS / STRINGER
    العالم
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    أكد عضو مجلس الشعب السوري حسين راغب، أن جميع الوسائل مشروعة ومتاحة أمام الدولة السورية للدفاع عن نفسها في مواجهة العملية التركية على أراضيها.

    ففي اتصال مع "سبوتنيك" أكد راغب أن الرد السوري سيكون دبلوماسيا في البداية، عبر الدول الضامنة في اجتماعات "أستانا"، وعبر مجلس الأمن والأمم المتحدة، باعتبار أنه عدوان ويعتبر تهديدا وخطرا على الأمن والسلم الدولي حسب المادة 39.

    ويتابع عضو مجلس الشعب السوري: باعتبار ما قامت به تركيا هو احتلال وعدوان، فالدولة السورية لديها كامل الشرعية في مقاومة هذا العدوان وبكافة الوسائل الدبلوماسية والعسكرية، وفي إطار الدفاع عن النفس حسب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

    وعن إمكانية التدخل العسكري من قبل الدولة السورية في تلك المنطقة التي تخضع للأكراد، يقول راغب: الرد العسكري هو حق مشروع للدولة السورية، لأنه عدوان سافر على أراضي الغير وعلى أراضي دولة ذات سيادة.

    وأشار البرلماني السوري: أصبح هناك تواصل وتنسيق مع جميع مكونات الشعب السوري بمختلف أطيافه، ومنهم الكرد غير الإنفصاليين والعشائر العربية والسريان، من أجل اتخاذ كافة التدابير لمواجهة هذا العدوان، وهو يحتاج إلى استنفار كافة الطاقات الشعبية والوطنية في مواجهته.

    ويكمل راغب: نحن نتوقع من الأتراك كل شيء، وهم لا يقرأون التاريخ، فنحن مستعدون للمعركة واليوم هناك آلاف الشباب من العشائر العربية مستعدة لمواجهة هذا العدوان، والجيش العربي السوري مستعد أيضا للمواجهة.

    بدوره أكد خليل طعمة، عضو مجلس الشعب السوري، أن بيان وزارة الخارجية الذي صدر قبل بدء العملية كان واضحا، وهو يتضمن الرد الصريح، وأن الرد بعد العملية سيعود تقديره لحجم العملية التي ستقوم بها تركيا.

    ويتابع طعمة: هل تركيا ستدخل في سوريا إلى مسافة قصيرة، أم هي عملية واسعة، وهذا الموضوع صعب التكهن به في هذه المرحلة، وسيتضح الرد عندما تظهر أبعاد العملية ورأي الحلفاء، فسوريا ليست لوحدها في هذه الحرب، وهناك تنسيق مع الحلفاء لتحقيق المصلحة الجماعية، ومن غير الممكن أن نعطي أية تكهنات حول هذا الموضوع.

    ويكمل خليل طعمة: بيان وزارة الخارجية تضمن دعوة للأكراد بأنهم أخطأوا عندما تحالفوا مع غيرنا، وهذه رسالة واضحة بأن التدخل لن يكون قويا، والقوات السورية لن تقف مع الأكراد في مرحلة لا يعرفوا فيها مصلحتهم، والآن سيتركون لمصيرهم قليلا، حتى يظهر حجم العملية التركية، وهذا توقع شخصي مني.

    ويستطرد عضو مجلس الشعب: كان هناك نقاشات مطولة مع روسيا وإيران من الجانب التركي، ولا أعتقد أن الدولة السورية بعيدة عن هذه النقاشات، فالأتراك لديهم أطماع كبيرة في الشمال السوري، ولكن لن يكونوا بهذا الغباء ليفكروا بأن يبقوا لفترة طويلة في المناطق التي سيدخلوها.

    انظر أيضا:

    القوات التركية تدخل سوريا... وحوار سوري- كردي برعاية روسية
    الكلمات الدلالية:
    الولايات المتحدة, قوات سوريا الديمقراطية, قسد, شرق الفرات, الأكراد, تركيا, سوريا
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