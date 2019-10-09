ترامب: عواقب العملية التركية في سوريا قد تكون "أوسع بكثير من مجرد عقوبات"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الآثار المترتبة على تركيا بسبب العملية العسكرية في سوريا قد تكون "أوسع بكثير من مجرد فرض عقوبات".

واشنطن- سبوتنيك. قال ترامب، للصحفيين اليوم الأربعاء "سأذهب إلى أكثر بكثير من العقوبات. أوافق على العقوبات وحتى (الإجراءات) الأشد من العقوبات".

وكرر ترامب، أنه "سيدمر" الاقتصاد التركي إذا شنت أنقرة هجوما على الأكراد.

وكانت وزارة الدفاع التركية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بدء عملية برية في الشمال السوري شرق الفرات، وبدأت القوات التركية بقصف واجتياح المناطق المتاخمة للحدود التي تقع تحت سيطرة مسلحي "قوات سوريا الديمقراطية".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إطلاق الجيش التركي والجيش السوري الحر عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية وتنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) شمال شرقي سوريا، مؤكدا أن هدف العملية القضاء على الممر الإرهابي شمال شرقي سوريا.

وقال أردوغان في تغريدات على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "أطلق الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عملية نبع السلام ضد وحدات حماية الشعب وتنظيم داعش (المحظور في روسيا) شمالي سوريا".